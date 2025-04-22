Громади Тернопільщини отримали 63,5 мільйонів гривень податку на нерухоме майно

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Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – один із ключових бюджетоформуючих джерел для громад. Усі кошти залишаються на місцях, відповідно використовуються для розвитку інфраструктури, підтримки освітніх, культурних і соціальних проєктів.

У січні-березні цього року бюджети територіальних громад Тернопільської області отримали 63,5 млн грн податку на нерухомість. Це майже на 5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Основна частина надходжень – від юридичних осіб, які перерахували 42,3 млн гривень. Фізичні особи спрямували до місцевих бюджетів 21,2 млн грн податку на нерухомість, тим самим долучившись до фінансування своїх громад.

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