Молодіжна міська рада Тернополя запрошує майбутніх вступників на зустріч

Тернопільська Молодіжна міська рада запрошує молодь на офлайн-зустріч у рамках проєкту «Готуємось до вступу». Захід відбудеться у вівторок, 22 квітня, о 17:00.

Під час зустрічі учасники зможуть поспілкуватися із представниками різних закладів навчання Тернополя, дізнатися більше про самі заклади освіти та можливості неформального розвитку під час навчання. Також у програмі заходу – обговорення структури та деталей написання мотиваційного листа для вступу.

Для участі потрібно зареєструватися за посиланням ТУТ.

Місце проведення заходу буде повідомлено зареєстрованим учасникам.