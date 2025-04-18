У Тернополі поліцейські оперативно розшукали безвісти зниклу 13-річну дівчину

17 квітня близько 22:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що її малолітня донька вийшла з дому та не повернулася.

На розшук дитини негайно було орієнтовано особовий склад Тернопільського районного управління поліції. Правоохоронці обстежували прилеглі вулиці та громадські місця, переглядали записи з камер відеоспостереження.

У ході пошукових заходів екіпаж групи швидкого реагування поліції виявив дівчину на одній із вулиць міста.

Ювенальні поліцейські проводять перевірку та встановлюють усі обставини зникнення, а також з’ясовують причини, що могли спонукати дитину залишити місце проживання.

Працівники поліції закликають батьків бути уважними до психологічного стану дітей, підтримувати з ними постійний контакт та не залишати їх без нагляду. У разі зникнення дитини не зволікайте – негайно звертайтеся до поліції.