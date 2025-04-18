Тернополян запрошують на великодні майстер-класи у центрі міста

Тернополян та гостей міста запрошують на весняні майстер-класи, які відбудуться у трикутному будиночку на Театральному майдані. У програмі – творчі заняття для дітей та дорослих, сповнені натхнення і святкової атмосфери.

Програма майстер-класів:

18 квітня (п’ятниця), 14:00–18:00 — декорування великодніх пасочок та розпис святкового декору;

19 квітня (субота), 10:00–15:00 — декорування пасочок і розпис гіпсових великодніх фігурок.

Локація: трикутний будиночок на Театральному майдані, м. Тернопіль.

Запрошуємо провести час творчо у святковій великодній атмосфері.

Нагадаємо, у центрі Тернополя просто неба розмістили виставку великодніх кошиків та писанок.