Польща незабаром почне пошуково-ексгумаційні роботи на Тернопільщині

Незабаром розпочнуться ексгумаційні роботи у Пужниках на Тернопільщині. На даний момент отримано згоди на проведення пошуково-ексгумаційних і в інших місцях.

Про це в четвер у Варшаві, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу, повідомив уповноважений уряду Польщі з питань відбудови України Павел Коваль.

«Найближчим часом розпочинаються ексгумаційні роботи в Пужниках. Не є таємницею, що є вже чергові місця, де отримано згоди на проведення пошукових або ексгумаційних робіт»,- зазначив Коваль.

За його словами, зокрема, отримано згоди на проведення пошуково-ексгумаційних робіт у межах заявок, які раніше подавалися польською стороною. Він підкреслив, що таким чином незабаром вперше за майже 10 років буде проведено ексгумаційні роботи.

Коваль повідомив, що жодна із заявок української сторони на проведення пошуково-ексгумаційних робіт не є «проблемною» для Польщі, немає затримок з боку Варшави. Він повідомив, що зараз тривають адміністративні процедури розгляду українських заявок, а одна з них перебуває на фінальній стадії. Уповноважений уряду Польщі з питань відбудови України зазначив, що початок пошуково-ексгумаційних робіт за українськими заявками у Польщі значною мірою залежить “від готовності української сторони”, висловивши сподівання, що вони “розпочнуться якомога швидше”.

Як повідомляло агентство, Київ і Варшава домовилися на паритетній основі про два місця в Україні і Польщі, де вестимуть пошукові або ексгумаційні роботи щодо жертв Волинської трагедії 1945 року. Станом на сьогодні узгоджуються логістичні питання стосовно цих місць, а також вирішується, хто братиме участь у цих роботах.