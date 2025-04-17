Жителю Тернопільського району загрожує до 4 років позбавлення волі за пропозицію неправомірної вигоди поліцейським

Фігурант перебував у розшуку за порушення правил військового обліку призовниками. Щоб уникнути відповідальності, він запропонував поліцейським 200 доларів неправомірної вигоди.

Під час патрулювання території обслуговування співробітники групи реагування патрульної поліції відділення поліції №1 м. Тернопіль зупинили автомобіль Volkswagen Golf за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки з’ясувалося, що водій — 41-річний житель Тернопільського району — перебуває в розшуку за ст. 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення призовниками правил військового обліку).

Щоб уникнути відповідальності та не бути направленим до територіального центру комплектування для оновлення військово-облікових даних, чоловік запропонував поліцейським 200 доларів неправомірної вигоди. Правоохоронці попередили його, що за такі дії передбачена кримінальна відповідальність.

На місце події прибула слідчо-оперативна група для документування корупційного правопорушення. Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція неправомірної вигоди службовій особі). Санкція статті передбачає до 4 років позбавлення волі.

Водія поліцейські доставили до територіального центру комплектування для оновлення військово-облікових даних. Також на нього склали адмінпротокол за ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення (перевищення встановлених обмежень швидкості руху).