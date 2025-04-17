У Тернополі запрацював інноваційний центр реабілітації для захисників і захисниць

У Тернополі запрацював новий інноваційний реабілітаційний центр RECOVERY – простір відновлення і турботи для військових, які зазнали поранень під час бойових дій. Щороку понад 1 000 військових зможуть безоплатно проходити тут реабілітацію за найкращими світовими стандартами.

«Сьогодні мали нагоду побачити, як у Тернополі працює сучасний медичний реабілітаційний центр. Важливість його в тому, що тут забезпечено комплексний підхід до лікування, облаштовано сучасне обладнання. Працює колектив фахівців, які пройшли відповідне навчання, готові надавати медичні послуги та мають практичний досвід. Приємно чути позитивні відгуки від хлопців, які тут лікуються, а також відзначити професіоналізм медиків і персоналу закладу. Бажаємо нашим військовим якомога швидшого одужання, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Цей комплекс – приклад успішного партнерства між приватним сектором, за що дякуємо проєкту RECOVERY та фонду Пінчуків, та містом, яке надало приміщення й долучилося до фінансування, а також активної участі громадськості».

Завітав на відкриття та відвідав військових фронтмен гурту «СКАЙ», тернополянин, Олег Собчук, який також є амбасадором реабілітаційного відділення тернопільської лікарі проекту RECOVERY.

«Такі реабілітаційні центри зараз, на жаль, є дуже необхідними. І я щасливий бачити настільки сучасну лікарню, де наші бійці, які віддали своє здоров’я, можуть проходити ефективну реабілітацію. Величезна повага нашим медикам та захисникам. Я, як музикант, зроблю усе можливе, щоб надихати захисників, частіше їх відвідувати. Я пишаюся тим, що я тернополянин. У Тернополі справді багато небайдужих і класних людей, які роблять добрі справи. Дякую всім, хто долучився до створення цього реабілітаційного центру. Нехай він розвивається, стає ще кращим, а наші військові тут одужують», – зазначив Олег Собчук.

Міський голова зазначає, центр побудований з урахуванням усіх потреб пацієнтів, зокрема тих, хто має інвалідність. Простір повністю безбар’єрний: широкі двері, відсутність порогів, антиковзке покриття, зручні душові та санвузли з поручнями.

На першому поверсі розміщена лікувально-реабілітаційна зона з великою залою фізичної терапії та кабінетами ерготерапії, психологічної підтримки, асистивних технологій, фізіотерапії, магніто- та лазерної терапії, масажу й мовленнєвої терапії. Другий поверх обладнано як палатне відділення. 12 комфортних палат із сучасними меблями, електроприводними ліжками та інклюзивними санвузлами. Тут забезпечується цілодобова підтримка пацієнтів командою медичних фахівців: лікарів, терапевтів, масажистів, психологів.

Інфраструктуру оновили також завдяки підтримці міста. З міського бюджету на ремонтні роботи загалом було виділено кошти на облаштування входів до лікарні та поліклініки, а також на асфальтування території та спрямовано на закупівлю сучасного медичного обладнання.