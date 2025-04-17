Поліцейські розслідують обставини смерті 58-річного чоловіка

Водій загинув під час розвантаження автомобіля.

На лінію 102 надійшло повідомлення про нещасний випадок у місті Кременець. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. З’ясувалося, під час розвантаження автомобіля заклинило кузов. Водій транспортного засобу, взявши підручний інструмент, заліз під кузов, аби відремонтувати його, і в цей час частина з вантажем впала на нього. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

За фактом порушення вимог законодавства про охорону праці розпочато кримінальне провадження – частина 2 статті 271 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Джерело: https://tp.npu.gov.ua/news/politseiski-rozsliduiut-obstavyny-smerti-58-richnoho-cholovika