Податок на додану вартість: внесок Тернопільщини зріс на 45%

Упродовж першого кварталу 2025 року суб’єкти господарювання Тернопільщини спрямували до державного бюджету 884,9 млн грн податку на додану вартість (ПДВ). Це на 277,8 млн грн, або на 45,8% більше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.

Податок на додану вартість стабільно залишається одним із ключових бюджетоформуючих джерел, адже за підсумками кварталу забезпечив понад третину усіх надходжень до державного бюджету з області.

Станом на початок квітня 2025 року в Тернопільській області офіційно зареєстровано 3579 платників ПДВ. Із них 2935 – це юридичні особи, а 644 – фізичні особи-підприємці. Порівняно з аналогічною датою минулого року, кількість платників зросла на 88 осіб, що свідчить про поступове розширення підприємницького середовища регіону.

Зростання надходжень ПДВ є результатом активізації господарської діяльності та відповідального ставлення бізнесу до виконання податкових зобов’язань.

Податкова служба й надалі працює над удосконаленням сервісів, забезпеченням прозорих умов ведення бізнесу та партнерською взаємодією з платниками податків.