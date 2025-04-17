Обставини пожежі в навчальному закладі в селищі Козова встановлює поліція

У четвер, 17 квітня, близько 04:18 до співробітників сектору поліцейської діяльності селища Козова надійшло повідомлення про пожежу в місцевому ліцеї. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група та всі профільні служби.

У результаті пожежі вогнем знищено приміщення класу на площі 120 м². Рятувальники ліквідували займання.

За попередніми даними, ймовірна причина – коротке замикання електромережі.

Відомості за цим фактом поліцейські внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Триває комплексна перевірка, за результатами якої буде надана правова оцінка події.