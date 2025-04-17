«Допомога армії від Тернополя» вирушала у чергову поїздку на фронт до наших захисників

16 квітня, напередодні світлого свята Воскресіння Христового, до військовослужбовців на передову вкотре вирушила волонтерська ініціатива «Допомога армії від Тернополя». Цього разу допомогу доправлять нашим воїнам, які перебувають у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Традиційно, окрім адресних посилок від рідних та близьких, для захисників передали також додаткові необхідні речі: дрони, зарядні станції, інша техніка та обладнання, а також взуття, одяг, продукти тощо.

«Сьогодні черговий вантаж вирушає на передову до наших захисників. Основну частину допомоги закуплено за кошти бюджету Тернопільської міської ради, зокрема FPV-дрони, квадрокоптери, техніку та обладнання, які були придбані відповідно до звернень від військових частин. Оскільки ця поїздка відбувається напередодні Великодня, ми також передаємо нашим воїнам великодні смаколики, щоб вони могли відчути дух свята, навіть перебуваючи на фронті, – зазначає секретар Тернопільської міської ради Ігор Гірчак. – Дякую усім освітнім закладам, школам, дитячим садочкам, а також волонтерам і небайдужим тернополянам, які долучилися до збору цієї допомоги».

Нагадаємо, на базі управління соціальної політики (вул. Миколи Лисенка, 8-А) працює центр «Допомога армії від Тернополя», який здійснює безплатну доставку посилок до місць дислокації військовослужбовців.