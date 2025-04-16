Запрошуємо громадськість до обговорення проєкту Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської громади на 2025–2027 рр

Повідомлення про громадське обговорення проєкту Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року).

В рамках розроблення Плану заходів на 2025-2027 роки з реалізації Стратегії розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року) (далі – План заходів) подається на розгляд громадськості проєкт Плану заходів (посилання на проєкт).

Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати свої зауваження та пропозиції до проєкту Плану заходів.

Зауваження і пропозиції подаються в письмовій або електронній формі до управління стратегічного розвитку міста Тернопільської міської ради (вул. Листопадова, 5, каб. 37), або e-mail: usrm.mr@gmail.com (з поміткою в темі листа «Пропозиції до проєкту Плану заходів»).

Термін подання пропозицій та зауважень до проєкту Плану заходів становить 15 днів з дня його оприлюднення.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються.