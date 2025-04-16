З нагоди 485-річчя Тернополя нагородили переможців художнього пленеру

З нагоди 485-ї річниці від дня першої писемної згадки про Тернопіль нагородили переможців художнього пленеру «З минулого в майбутнє. Тернопіль у лініях і фарбах».

Впродовж двох днів учасники малювали на вулицях Тернополя, з натхненням передаючи його красу через ескізи та яскраві фарби. До участі в пленері, окрім юних тернопільських художників, долучилися гості із міста Суми, які відвідали Тернопіль в рамках програми «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», демонструючи власне бачення і враження від нашого міста.

«Дуже символічно, що ми нагороджуємо учасників пленеру в день першої згадки про Тернопіль, бо пройде багато років, а ці малюнки залишаться на згадку, – відзначив Сергій Надал. – Хочу подякувати всім, хто долучився до цього проєкту – організаторам і юним художникам, які надихалися Тернополем і спілкувалися з містом, малюючи його. Дякую, що своєю творчістю показали, яким прекрасним є наше місто. Впевнений, що ваші роботи стануть окрасою міських закладів Тернополя та Сум».

Додамо, що за активну участь у проєкті усі юні художники-сумчани були відзначені подяками, які їм вручила начальниця управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради Світлана Козелко.