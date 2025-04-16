Поліцейські застерігають: у Тернополі невідомі поширюють провокаційні листівки з пропозиціями «легкого» заробітку

До поліції надійшло декілька звернень від місцевих жителів щодо підозрілих оголошень, розміщених біля під’їздів багатоповерхівок у Тернополі. На листівках міститься посилання на чат-бот одного із месенджерів, де пропонують швидкий заробіток.

«Роботодавці» обіцяють винагороду за виконання завдань сумнівного та провокаційного характеру. Подібні оголошення мають одну мету — втягнення людей в протиправну діяльність.

Поліцейські застерігають: не переходьте за сумнівними посиланнями та не вступайте в контакт із невідомими особами, які пропонують підозрілу роботу.

Відомості за даним фактом внесено до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до розповсюдження провокаційних листівок, опрацьовують відео з камер спостереження, опитують мешканців.

Якщо ви помітили подібні оголошення біля своїх під’їздів, повідомляйте на спецлінію 102.