Нещасний випадок на Чортківщині розслідують працівники поліції

11 днів лікарі боролися за життя жителя Гримайлівської територіальної громади. Проте врятувати 66-річного чоловіка не вдалося.

Потерпілий потрапив до медзакладу ще 3 квітня після пожежі. За словами працівників поліції, того дня вранці вони отримали повідомлення від місцевих жителів про те, що у сусіда з вікон йде дим. На місце події виїжджали правоохоронці, рятувальники та бригада екстреної медичної допомоги.

Зайшовши до будинку, вони побачили на ліжку чоловіка з множинними термічними опіками обличчя, рук та спини. Його госпіталізували. Експерт припускає, що в будинку відбулося коротке замикання електромережі, що призвело до загоряння кімнати. Проте чоловік це не відчув, бо перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Від отриманих травм житель Чортківського району помер. За даним фактом триває розслідування відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України з поміткою “нещасний випадок”.