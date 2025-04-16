Мешканці Тернопільської громади отримають грошову допомогу

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15 квітня на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради затверджено Протокол засідання Комісії з розгляду заяв громадян про надання грошової допомоги.

Відповідно до рішення, фінансову підтримку отримають:

  • 685 громадян на загальну суму 895 тисяч гривень;
  • 17 сімей загиблих Захисників і Захисниць України – по 5 000 гривень кожна (загалом 85 тисяч гривень);
  • 43 громадян – адресну допомогу для часткової компенсації витрат на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 39 160 гривень.

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