Майже 200 учасників долучилися до школи писанкарства «Намалюю писаночку»

У Будинку культури «Кутківці» відбулося урочисте закриття школи писанкарства «Намалюю писаночку».

Упродовж трьох тижнів учасники школи з любов’ю й натхненням опановували мистецтво традиційного розпису писанок, пізнаючи українські великодні символи. За цей час заняття відвідали близько 200 учасників віком від чотирьох років. Кожен з них отримав сертифікат про участь в школі писанкарства.

А найстаранніші учасники за сприяння управління культури і мистецтв міської ради були нагороджені приємними сюрпризами: брендовими шоперами з логотипом школи писанкарства.