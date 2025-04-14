Декларування зброї – крок до безпеки та правопорядку: жителі Тернопільської області задекларували 121 одиницю зброї

Володіння зброєю — це не тільки право, а й відповідальність, а її декларування – основа у забезпеченні безпеки як особистої, так і громадської.

“Від початку проведення кампанії з декларування зброї жителі Тернопільської області задекларували 121 одиницю зброї: 20 автоматів, 3 пістолети, 25 нарізних карабінів, 1 комбіновану зброю, 72 гладкоствольні рушниці та 15538 набоїв до них”, – розповідає начальник сектору контролю за обігом зброї ГУНП в Тернопільській області Степан Джинджиристий.

У критичній ситуації лише задекларована зброя гарантує вам право на її використання. Інакше існує ризик втратити не лише зброю, а й свободу. Якщо ви ще не задекларували свою зброю — не зволікайте. Це не формальність, а вклад у безпеку вашої родини, громади та держави.

Задекларувати зброю на території Тернопільської області можна за адресами:

• Тернопільське районне управління поліції (м. Тернопіль, вул. Степова, 45), телефон: (0352) 53-05-30;

• Відділ поліції №1 (м. Бережани) (вул. Степана Бандери, 8), телефон: 097-164-92-42;

• Кременецький районний відділ поліції (м. Кременець, вул. Драгоманова, 5), телефон: 097-104-75-28;

• Чортківське районне управління поліції (м.Чортків, вул.Горбачевського, 5), телефон: 068-291-93-07.