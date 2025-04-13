На Зборівщині водна поліція виявила порушення природоохоронного законодавства під час нересту

До працівників водної поліції надійшло повідомлення від жителів міста Зборів про втручання невідомої особи в екосистему річки Стрипа. Громадяни заявили, що в одному із сіл Зборівської громади невідомий чоловік самовільно перекрив дамбу.

На місце події виїжджали співробітники водної поліції разом із фахівцями екологічної служби. Під час перевірки факт порушення підтвердився. Як з’ясувалося, 73-річний житель Зборова здійснив несанкціонований скид води в період нересту риби, чим грубо порушив правила охорони середовища існування диких тварин.

Спеціалісти екологічної інспекції склали на порушника адміністративний протокол за ч. 1 ст. 87 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає накладення штрафу. Наразі точна сума завданих довкіллю збитків встановлюється.

Працівники поліції нагадують: у період нересту забороняється будь-яке втручання в природне середовище річок, оскільки це може спричинити непоправні наслідки для місцевої флори та фауни. Закликаємо громадян бути свідомими та дотримуватись вимог природоохоронного законодавства.