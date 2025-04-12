Вчинив ДТП напідпитку та пропонував неправомірну вигоду поліцейським: жителю Кременецького району загрожує до 4 років позбавлення волі

Чоловік, скоївши дорожньо-транспортну пригоду, намагався «відкупитися» від адміністративної відповідальності за керування автомобілем у стані сп’яніння. За цим фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження. Крім того, на водія-порушника складено три адмінпротоколи.

У четвер, 10 квітня, близько 15:00 до співробітників Кременецького районного відділу поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду за участю двох автомобілів неподалік Кременця. На місце події виїжджали співробітники сектору реагування патрульної поліції райвідділу.

Поліцейські встановили, що внаслідок аварії ніхто не постраждав. Водій, який спровокував зіткнення автомобілів, зник з місця події. У ході розшукових заходів інспектори групи реагування оперативно встановили місцезнаходження правопорушника. Під час спілкування поліцейські виявили у нього явні ознаки сп’яніння. Огляд, проведений на місці, підтвердив підозри – вміст алкоголю у крові перевищував допустиму норму більше ніж у 10 разів.

Правопорушник почав пропонувати поліцейським 400 доларів неправомірної вигоди, щоб вони не складали на нього адміністративний протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп’яніння). Факт корупційного діяння задокументувала слідчо-оперативна група, яку викликали на місце події інспектори.

За фактом пропозиції неправомірної вигоди службовій особі слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до 4 років позбавлення волі.

Також на водія складено адміністративні протоколи за трьома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення: ст. 130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння), ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 122-4 (залишення місця дорожньо-транспортної пригоди).