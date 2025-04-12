Тернопільські поліцейські відвідали пораненого колегу

Боєць стрілецького батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області з позивним «Скіф» отримав важке поранення під час виконання бойового завдання на одному з найгарячіших напрямків Донецької області. Наразі він проходить лікування.

Пораненого спецпризначенця відвідали начальник поліції області Сергій Зюбаненко та начальник управління кадрового забезпечення Зіновій Кутний. Керівники поспілкувалися з бійцем, подякували йому за мужність і вручили цінний подарунок – як знак вдячності та підтримки від усього поліцейського колективу.

«Підтримка наших поранених колег, допомога їм в адаптації, у вирішенні всіх питань, пов’язаних із їхнім лікуванням та реабілітацією, — наше першочергове завдання. Ці люди втратили своє здоров’я, захищаючи країну, і наш обов’язок — бути поруч із ними. Ми завжди пам’ятаємо, яку ціну вони заплатили за наш спокій, і повинні бути вдячні їм за відвагу та самовідданість», — зазначив начальник ГУНП в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Боєць «Скіф» брав участь у бойових діях з початку повномасштабного вторгнення ворога. Влітку 2023 року він зазнав численні поранення та важкі опіки обличчя на Запорізькому напрямку. Та це не зламало відважного спецпризначенця. Після тривалого лікування та реабілітації він знову повернувся у поліцейський стрій та приєднався до новоствореного Стрілецького батальйону поліції особливого призначення. Наприкінці березня цього року під час виконання бойового завдання на Торецькому напрямку поліцейський отримав мінно-вибухову травму, яка спричинила сильну контузію та важкі поранення голови й тазу. Наразі боєць проходить лікування.

Поліцейські Тернопільщини надають всебічну підтримку пораненим колегам і ветеранам війни, організовуючи та проводячи різноманітні заходи. Це — каністерапія, майстер-класи з адаптивних видів спорту, стрільби, екскурсії та ретрити. Такі ініціативи сприяють покращенню психоемоційного стану та відновленню здоров’я бійців.