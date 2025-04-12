Тернопіль надає одноразову грошову допомогу захисникам на реабілітацію та закупівлю спорядження

Тернопільська міська рада надала одноразову грошову допомогу військовослужбовцям громади. 80 захисників отримають по 10 тисяч гривень на придбання необхідного спорядження та технічних засобів. Ще вісім військових отримають по 15 тисяч гривень на лікування та реабілітацію.

Фінансова підтримка захисників у Тернополі здійснюється системно. Від початку 2025 року допомогу на спорядження отримали 1604 військовослужбовці, а у 2024 році – 3198 захисників. Кошти на лікування у 2025 році призначено 108 військовим, а протягом 2024 року таку підтримку отримали 295 осіб.

“Підтримка наших захисників залишається одним із пріоритетів громади. Кожен військовослужбовець, який потребує допомоги, може розраховувати на підтримку міста,” – зазначив міський голова Сергій Надал.

Для оформлення одноразової грошової допомоги необхідно подати документи у відділ звернень міської ради за адресою: вулиця Листопадова, 6.