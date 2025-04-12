Секунди, що можуть коштувати життя: ювенальні поліцейські застерігають від смертельно небезпечного захоплення підлітків

«Це лише хвилина слави в соцмережах…» – так думають ті, хто зважується піднятися на дах електрички чи зачепитися за останній вагон потяга. Та цієї хвилини може вистачити, щоб більше ніколи не зробити жодного кроку. Правоохоронці наголошують: зачепінг – це не гра і не виклик, а смертельний ризик.

Працівники ювенальної превенції спільно з фахівцями електропостачання Львівської залізниці провели профілактичний урок для учнів Тернопільської загальноосвітньої школи №4. Вони розповіли школярам про реальні наслідки цього небезпечного захоплення – про важкі травми та летальні випадки.

Поліцейські підкреслили: заради кількох секунд відео чи миттєвого відчуття адреналіну підлітки ризикують найдорожчим – власним життям. Електричний струм, падіння з великої висоти, зіткнення з перешкодами – усе це майже ніколи не залишає шансу на порятунок.

Батьки, будьте уважні до того, що цікавить ваших дітей. Переглядайте контент, який вони споживають у соцмережах. Говоріть із ними про безпеку, відповідальність і ціну імпульсивних рішень. Часто саме щира розмова в родині може вберегти дитину від непоправного кроку. Якщо ви помітили дивну поведінку, спроби щось приховати, знижений настрій чи раптові зміни в інтересах – не ігноруйте цього.

Правоохоронці ще раз наголосили: життя – це найцінніше. Жоден «лайк», перегляд чи популярність не варті того, щоб його втратити. Екстрим – це не там, де смертельна небезпека, а там, де є розум, сила волі та досягнення без шкоди для себе.

Зачепінг – не стиль життя. Це шлях у нікуди. Обирайте безпечне сьогодення заради свого майбутнього.