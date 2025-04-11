У Тернопільській громаді триває двомісячник благоустрою: щодня – десятки виконаних робіт

У Тернопільській громаді активно триває двомісячник благоустрою. Щоденно працівники підприємств, що обслуговують житловий фонд міста, комунальні служби, ОСББ, управителі будинків та суб’єкти господарювання долучаються до наведення порядку: очищають зелені зони, парки, сквери, вулиці та прибудинкові території.

Особливу увагу в рамках двомісячника приділяють житловому фонду міста: проводиться впорядкування дворів, ремонт лавок, фарбування елементів благоустрою, обрізка дерев, ремонт сходових кліток та систем водостоку.

Лише станом на 11 квітня виконано такі роботи:

прибрано прибудинкових територій – 692;

упорядковано зелених зон та квітників – очищено понад 206 тис. кв. м;

ремонт та фарбування спортивних та дитячих майданчиків – 46;

встановлено нових пісочниць на дитячих майданчиках – 7;

встановлено нових лавок для відпочинку – 26;

висаджено 47 дерев та 31 п. м. чагарників;

очищено від сміття 205 горищ й технічних поверхів, 341 підвал та 503 приямки;

проведено санітарний ремонт сходових кліток у 43 під’їздах;

ліквідовано 22 надписи-графіті з фасадів житлових будинків.

Кожне підприємство та управитель працює за індивідуальним планом, узгодженим з потребами мешканців і специфікою територій.

Вже традиційно в рамках двомісячника також відбудуться загальноміські толоки, до яких запрошуються всі охочі. Долучайтеся до створення чистого й комфортного Тернополя разом.