У Тернопільській громаді триває двомісячник благоустрою: щодня – десятки виконаних робіт

У Тернопільській громаді активно триває двомісячник благоустрою. Щоденно працівники підприємств, що обслуговують житловий фонд міста, комунальні служби, ОСББ, управителі будинків та суб’єкти господарювання долучаються до наведення порядку: очищають зелені зони, парки, сквери, вулиці та прибудинкові території.
Особливу увагу в рамках двомісячника приділяють житловому фонду міста: проводиться впорядкування дворів, ремонт лавок, фарбування елементів благоустрою, обрізка дерев, ремонт сходових кліток та систем водостоку.
Лише станом на 11 квітня виконано такі роботи:
прибрано прибудинкових територій – 692;
упорядковано зелених зон та квітників – очищено понад 206 тис. кв. м;
ремонт та фарбування спортивних та дитячих майданчиків – 46;
встановлено нових пісочниць на дитячих майданчиках – 7;
встановлено нових лавок для відпочинку – 26;
висаджено 47 дерев та 31 п. м. чагарників;
очищено від сміття 205 горищ й технічних поверхів, 341 підвал та 503 приямки;
проведено санітарний ремонт сходових кліток у 43 під’їздах;
ліквідовано 22 надписи-графіті з фасадів житлових будинків.
Кожне підприємство та управитель працює за індивідуальним планом, узгодженим з потребами мешканців і специфікою територій.
Вже традиційно в рамках двомісячника також відбудуться загальноміські толоки, до яких запрошуються всі охочі. Долучайтеся до створення чистого й комфортного Тернополя разом.