12 та 13 квітня у просторі «Open Space Ternopil» відбудеться Великодній ярмарок

12 та 13 квітня з 11:00 год по 17:00 год у просторі «Open Space Ternopil» відбудеться Великодній ярмарок, на якому тернопільські майстри та виробники матимуть можливість представити свою продукцію. Відвідувачі зможуть насолодитися великим вибором локальої продукції, смачним частуванням та взяти участь у майстер-класах. Для малечі буде організована дитяча кімната.