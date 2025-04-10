Запрошуємо тернополян взяти участь у створенні власної великодньої писанки

Цієї неділі, 13 квітня, від 12:00 до 16:00 на Майдані Волі проходитиме мистецька акція «Великодня писанка».

Під час заходу кожен учасник зможе спробувати себе у створенні власної великодньої писанки. Майстри допоможуть освоїти техніку писанкарства, а всі необхідні матеріали – писачки, фарби, свічки та інше приладдя – надають організатори.

У разі несприятливих погодних умов захід буде проведено у Центрі науки Тернополя за адресою: Площа Героїв Майдану, 4.

Організатори заходу: Тернопільська міська рада, управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей, Молодіжна міська рада та активні громадські організації міста.

Запрошуємо тернополян та гостей міста долучитися до святкового дійства, яке дарує тепло, натхнення й відчуття спільності.