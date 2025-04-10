Ще п’ять учасників бойових дій з Тернополя отримають грошову компенсацію за земельні ділянки

9 квітня 2025 року на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради було затверджено та доповнено реєстр отримувачів грошової компенсації за земельні ділянки, призначені для індивідуального житлового будівництва.

Це рішення ухвалене з метою реалізації пільг, передбачених для учасників бойових дій щодо першочергового отримання земельних ділянок. Відтак, ще п’ятеро тернополян отримають грошову компенсацію в розмірі по 115 584 грн кожен.

Загалом з міського бюджету Тернополя грошову компенсацію за земельні ділянки вже отримали 305 учасників бойових дій.

Пріоритет у виплатах надається тим, хто потребує фінансової підтримки на лікування або реабілітацію. Рішення приймається на підставі протоколу постійної комісії з питань бюджету та фінансів Тернопільської міської ради.