Поліцейські викрили раніше судимого тернополянина у вчиненні серії крадіжок з автомобілів

За майнові злочини, скоєні в умовах воєнного стану, зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі.

До співробітників Тернопільського районного управління поліції звернулася мешканка обласного центру із заявою про крадіжку дорогого ноутбука. Зі слів потерпілої, техніку вона залишила в автомобілі, дверцята якого були незамкнені. Невідома особа, скориставшись цим, привласнила чуже майно. Сума завданих збитків – понад сорок тисяч гривень.

У ході оперативних заходів працівники карного розшуку встановили особу, причетну до крадіжки . На чужий ноутбук спокусився раніше неодноразово судимий за майнові злочини 44-річний тернополянин. Оперативники вилучили речовий доказ.

Під час досудового розслідування стало відомо про ще три крадіжки, вчинені фігурантом. Усі – з автомобілів. В одного потерпілого зловмисник викрав з салону мобільний телефон, в іншого – дві бензопили, а найбільший куш зірвав, коли шляхом підбору ключа проник до легковика, який належить 43-річному тернополянину, і викрав звідти ноутбук, два перфоратори, три камери відеоспостереження та комутатор.

Щодо зловмисника розпочато кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України.