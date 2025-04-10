Нагадуємо про обмеження проїзду для великогабаритного транспорту на «Горбатому мості»

У Тернополі на ділянці вул. Татарська – вул. Замонастирська (шляхопровід через залізничну колію), встановлено висотні обмежувачі руху рамної конструкції, які перешкоджають проїзду великогабаритного транспорту. Обмеження стосується проїзду вантажівок висотою більше 3 м та вагою понад 8 тонн.

Ворота покликані зберегти інфраструктуру мосту від можливих пошкоджень, що можуть виникнути через рух великогабаритних автомобілів, які порушують існуючі обмеження. Ворота встановлені на в’їзді та виїзді зі шляхопроводу, де розміщено відповідні попереджувальні дорожні знаки.

Зауважимо, обмеження стосуються тільки великогабаритного транспорту. Легкові автомобілі та громадський транспорт можуть безперешкодно пересуватися через міст.

Нагадуємо, що шляхопровід було збудовано ще в 60-х роках минулого століття, і вже давно існує заборона на проїзд вантажівок.

Закликаємо всіх водіїв бути уважними під час руху, дотримуватися встановлених обмежень і не порушувати правила.