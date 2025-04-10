На Тернопільщині жінка лопатою побила співмешканця

Лопатою по голові кілька разів вдарила свого співмешканця жителька Копичинецької міської громади. Проте потерпілий до поліції не звертався. Чоловік їздив у лікарню і сказав, що впав та вдарився головою. Йому наклали кілька швів без госпіталізації.

Про бійку дізнався поліцейський офіцер громади й на місце злочину викликав слідчо-оперативну групу. У ході перевірки стало відомо, що між співмешканцями виник конфлікт: чоловік побив жінку, а та відімстила – взяла лопату й кілька разів вдарила його нею по голові.

У скоєному фігурантка зізналася. Працівники Чортківського райвідділу поліції кажуть, що неодноразово уже виїжджали на вирішення суперечок між даними особами.

За останнім фактом дізнавачі відкрили провадження відповідно до частини 1 статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.