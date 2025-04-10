На Тернопільщині школяр отримав повідомлення про «легкі гроші» і повідомив про це шкільного офіцера

Аби не потрапити у пастку російських спецслужб, поліцейські закликають батьків та вчителів говорити з дітьми та пояснювати їм про наслідки, які можуть бути після спілкування з незнайомцями.

Про дивні повідомлення в Telegram-каналі інспектору служби освітньої безпеки повідомив 14-літній ліцеїст. Він показав поліцейській переписку і сказав, що невідомі пропонують йому роботу і обіцяють за неї щедро заплатити. Основна вимога – вільно пересуватися Тернополем та перевозити чи переносити предмети за вказаними адресами.

Про це поліцейська повідомила відповідні служби. Фахівці встановлюють хто та звідки писав неповнолітньому. Правоохоронці кажуть, що дітям все частіше пропонують легку роботу за шалені гроші. Проте ворог діє підступно і деякі завербовані підлітки втрачають найцінніше — здоров’я або навіть життя.

Пам’ятайте, що не варто відповідати на провокаційні запити, надсилати комусь свої дані чи переходити за підозрілими посиланнями.

Що варто зробити вже зараз:

– розкажіть дитині про випадки вербування підлітків службами рф і можливі наслідки такої діяльності. Запитайте, чи були в неї підозрілі переписки з незнайомцями

– запевніть дитину, що вона може довіряти вам, бо ви завжди на її боці

– учіть, що будь-яка пропозиція анонімного заробітку чи завдання від дорослого дитині — це привід насторожитися

– розвивайте навички відмови. Проговоріть із дитиною фрази, які допоможуть їй вийти з ризикованої ситуації («Ні, це незаконно», «Я розповім батькам», «Я звернусь до поліції»).

Говоріть з дітьми та слухайте їх!