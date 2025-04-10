На Тернопільщині ошукали пенсіонерку майже на 50 тисяч гривень

До поліцейських із заявою про шахрайство звернулася 68-річна жителька Теребовлі. За словами потерпілої, до неї зателефонувала невідома особа, яка представилася співробітником програми соціальної підтримки «єДопомога». Під приводом надання грошових виплати зловмисник увійшов у довіру до жінки та переконав її надати дані для входу в онлайн-банкінг.

Не підозрюючи підступу, заявниця виконала інструкції афериста, після чого з її банківського рахунку було списано майже 50 000 гривень. Зрозумівши, що стала жертвою шахрайства, вона звернулася за допомогою до правоохоронців.

Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України та вживають заходів для встановлення особи зловмисника.

Правоохоронці вкотре закликають громадян бути обачними під час телефонних розмов із незнайомцями, особливо якщо мова йде про банківські операції чи фінансову допомогу. Ніколи не повідомляйте стороннім особам свої персональні дані, паролі до онлайн-банкінгу чи коди з SMS-повідомлень. Жодна офіційна установа не запитує таку інформацію.

Якщо ви потерпіли від шахраїв, телефонуйте на спецлінію 102. Для оперативного надання допомоги від працівників Департаменту кіберполіції Національної поліції України звертайтесь за номером 0 (800)50-51-70.