Як стати поліцейським? Профорієнтаційна зустріч з випускниками Бережанського ліцею

Профорієнтаційна робота – важлива складова процесу підготовки абітурієнтів до реалізації вибору професії. Щоб допомогти старшокласникам зрозуміти свої інтереси, таланти та здібності, а також обрати відповідну спеціальність представники Львівського державного університету внутрішніх справ спільно зі співробітниками управління кадрового забезпечення поліції Тернопільщини провели зустріч зі старшокласниками Бережанського ліцею імені Віталія Скакуна. Йшлося про особливості цьогорічної вступної кампанії, спеціальності, які можна здобути у виші, умови навчання та проживання.

Зі слів завідувача кафедри тактико спеціальної підготовки Львівського державного університету внутрішніх справ Мар’яна Куриляка, їхнє завдання – це пошук мотивованих хлопців та дівчат, котрі готові здобувати вищу освіту у закладі зі специфічними умовами навчання.

Навчальний заклад пропонує можливість здобуття вищої освіти у різних галузях, зокрема, у сфері права, правоохоронної діяльності, інформаційних систем, психології та економіки. Про свій досвід курсантського життя розповіла випускникам ліцею курсантка 2-го курсу факультету з підготовки фахівців для підрозділів превентивної діяльності та правоохоронних інформаційних систем Яна Остапюк. З її слів, вибір вона зробила, слідуючи прикладу рідних, котрі своє життя присвятили службі в поліції.

Своїми враженнями від зустрічі поділилася випускниця ліцею Діана Чих. Дівчина розповіла, що її завжди цікавила робота поліції, вона любить дивитися кримінальні детективи, але не була впевнена, чи вистачить фізичних сил для цієї професії. Після зустрічі сумніви розвіялися.

Для тих, хто бажає здобути якісну освіту та стати частиною великої поліцейської родини, Львівський державний університет внутрішніх справ та інші заклади вищої освіти, що готують правоохоронців, відкривають свої двері.

Більш детально про умови вступу до Львівського державного університет внутрішніх справ можна дізнатися на сайті навчального закладу або ж, звернувшись у сектор організації відбору управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за адресою: м.Тернопіль вулиця Валова, 11, або за номерами телефонів: 067-653-45-93, 067-653-77-28.