Учень тернопільської школи №18 посів третє місце на Всеукраїнській олімпіаді з географії

Завершилася Всеукраїнська учнівська олімпіада з географії–2025. Цьогоріч інтелектуальні змагання з географії фінального етапу серед учнів 8–11 класів тривали впродовж 31 березня-4 квітня у місті Чернівці.

За результатами олімпіади учень 9-Б класу Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів №18 Максим Побер посів ІІІ місце і нагороджений дипломом Міністерства освіти і науки України.

Щиро вітаємо Максима та дякуємо вчительці-наставниці Оксані Вітрук за високопрофесійний рівень підготовки.

Бажаємо невичерпної наснаги, творчих здобутків у майбутньому та нових перемог.