У Тернополі затвердили Положення про встановлення зарядних станцій для електромобілів

На засіданні виконавчого комітету 9 квітня було затверджено Положення про встановлення станцій зарядки електромобілів на території Тернопільської міської територіальної громади. Документ визначає порядок розміщення, підключення та функціонування електрозарядних станцій як на комунальних, так і на приватних ділянках, а також механізм контролю за їх експлуатацією.

Метою прийняття Положення є розвиток інфраструктури для електротранспорту в місті, підвищення енергоефективності та екологічної безпеки.

Встановлювати електрозарядні станції зможуть як приватні підприємці, так і ОСББ, установи чи організації. Для цього передбачено конкурсний механізм із чітко визначеними вимогами: наявність матеріально-технічної бази, досвіду, КВЕДу, а також соціальної складової для громади.

Також Положення передбачає встановлення зарядних станцій на прибудинкових територіях ОСББ без проведення конкурсу, за умови письмового інформування міської ради та надання відповідної документації. Всі зарядні станції повинні бути підключені до електромереж згідно із законодавством, мати погоджену схему дорожнього руху та утримуватись у належному стані.

Контроль за дотриманням вимог здійснюватимуть відповідні структурні підрозділи міської ради.