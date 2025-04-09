У Тернополі робочий день перенесено з 21 квітня на 26 квітня

На черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради прийнято рішення про перенесення робочих днів у 2025 році.

З метою раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов для святкування Великодня, робочий день для працівників виконавчих органів міської ради буде перенесено з понеділка 21 квітня на суботу 26 квітня 2025 року.

Виконавчий комітет рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій міста Тернополя перенести робочі дні відповідно до зазначеного рішення.