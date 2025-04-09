Поліцейські Тернопільщини з’ясовують обставини загибелі собаки

За фактом жорстокого поводження з твариною слідчі відділення поліції №3 (м. Теребовля) розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

До співробітників поліції звернулася 53-річна жителька села Мшанець Теребовлянської громади, яка повідомила про вбивство собаки її сусідки. Жінка зазначила, що власниця тварини наразі перебуває за кордоном і залишила собаку на догляд.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. За попередньою інформацією, до злочину причетний місцевий мешканець. Обставини та мотив кримінального правопорушення правоохоронці з’ясовують.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі.

Труп собаки направлено до Тернопільської регіональної державної лабораторії державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.