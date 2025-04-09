Хлопчик вибіг на дорогу та потрапив під колеса авто: деталі ДТП з’ясовують поліцейські

З переломом ноги та іншими тілесними ушкодженнями до медзакладу бригада екстреної медичної допомоги привезла шестирічного хлопчика. Малолітній потрапив під колеса авто.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася в одному із сіл Копичинецької міської громади 8 квітня близько 14:30. При виїзді слідчо-оперативної групи Чортківського райуправління поліції стало відомо, що місцевий житель, керуючи автомобілем Geely, збив дитину.

Потерпілого госпіталізували до лікарні, а у водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України.