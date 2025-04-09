700 великодніх продуктових наборів освятили для родин загиблих та зниклих безвісти захисників Тернопільської громади

Традиційно напередодні Воскресіння Христового у Тернополі освячують святкові кошики. Цьогоріч продуктові набори отримають 700 родин, серед яких сім’ї загиблих та зниклих безвісти захисників, а також ветерани з інвалідністю 1 та 2 групи внаслідок війни. Продуктові набори містять традиційні паски, ковбасу, сир, печиво та інші смаколики, що допоможуть родинам відчути тепло та підтримку у святковий час.

«Освячення великодніх кошиків – це особлива традиція нашого народу, яка об’єднує покоління. Сьогодні ми освячуємо продуктові набори для родин наших захисників, і це наш моральний обов’язок – підтримувати їхні сім’ї, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Ми дуже хочемо, щоб це було символом подяки та вдячності від усієї громади міста».

Чин освячення пасок та інших продуктів харчування відбувся 8 квітня у приміщенні управління соціальної політики.

Нагадаємо, до 18 квітня у Тернополі триває благодійна акція «Я вірю в ЗСУ». Її мета – зібрати подарунки для воїнів, щоб до Великодніх свят передати їх у підрозділи, де служать тернополяни.