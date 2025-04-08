З візитом до Тернополя приїхав віце-мер міста Роннебі (Швеція) та передав гуманітарну допомогу

7 квітня Тернопіль відвідав віце-мер міста Роннебі (Швеція) Рогер Фредрікссон. Метою візиту стала передача гуманітарної допомоги для мешканців Тернополя. Зокрема, шведська делегація привезла 25 планшетів iPad, які будуть передані військовим Збройних сил України, а також засоби гігієни для соціально-незахищених категорій населення міста.

«Дякую нашому партнеру – місту Роннебі, дякую віце-меру міста Рогеру Фредрікссону, за те, що впродовж воєнного стану вони постійно приїжджають до нас і надають підтримку. Їхня допомога спрямована не тільки на підтримку соціально-незахищених категорій, а й на допомогу Збройним силам України. Ці айпади, які ми отримали, будуть передані нашим військовим. Дуже дякуємо за підтримку», – зазначив Сергій Надал.

До слова, угода про партнерство та співробітництво між містом Тернополем та муніципалітетом Роннебі, Блекінге лен, Королівство Швеція підписана 9 червня 2023 року в місті Тернополі.