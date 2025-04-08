Військовий збір: майже 470 млн грн надійшло до бюджету від платників Тернопільщини

Упродовж січня–березня 2025 року платники податків Тернопільської області сплатили до державного бюджету 469,3 млн грн військового збору. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 349,1 млн грн – це майже у чотири рази більше.

Таке значне зростання зумовлене насамперед законодавчими змінами. Відповідно до Закону України від 04 грудня 2024 року № 4113-ІХ та Закону України від 10 жовтня 2024 року № 4015-ІХ, усі фізичні особи – підприємці, незалежно від обраної групи або системи оподаткування, зобов’язані сплачувати військовий збір. Крім того, збільшено і ставку збору – з 1,5% до 5%.

Нагадуємо, що відповідальна сплата податків, легальна праця та чесна звітність — це реальний внесок кожного у зміцнення обороноздатності країни та наближення нашої Перемоги.

Важливо! 18 квітня — останній день сплати авансових внесків з військового збору для фізичних осіб – підприємців 1-ї та 2-ї груп, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, за березень.