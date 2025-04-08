Учасникам організованої злочинної групи, які незаконно вирубували ліси на Тернопільщині, слідчі поліції повідомили про підозри

До семи років позбавлення волі загрожує членам злочинної групи з ознаками організованості. Фігуранти впродовж тривалого часу на території Буданівського лісництва незаконно вирубували дерева породи дуб. За оцінками інженерно-екологічної експертизи сума збитків, завдана державі, понад 3,3 мільйона гривень.

Незаконну порубку дерев у лісах, перевезення, зберігання та збут сировини задокументували слідчі ГУНП в Тернопільській області ще на початку року спільно з оперативниками управління стратегічних розслідувань за сприяння департаменту безпеки ДП “Ліси України”.

У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що організував бізнес 54-річний приватний підприємець із Тернополя. До незаконної діяльності він залучив шістьох жителів області, серед яких були й представники лісництва.

Кожен учасник групи виконував чітко встановлені завдання: один вибирав найкращі сорти дерев породи дуб, інший – “закривав очі” та дозволяв найманим робітникам вирубувати, розпилювати на колоди, вивозити та доставляти деревину до місць збуту. Співпрацював організатор і з представниками, які приймали всю сировину та використовували її на власному виробництві.

Зібравши достатньо доказів, працівники поліції під процесуальним керівництвом Спеціалізованої екологічної прокуратури провели 18 санкціонованих обшуків на території лісництва філії «Кременецьке лісове господарство», лісопильної пилорами, за місцями проживання фігурантів та в їхніх автомобілях. Серед вилученого – дуби, два вантажних автомобілі, на яких перевозили деревину, один автомобіль преміумкласу, чорнова документація.

Слідчі ГУНП оголосили підозру сімом учасникам злочинної групи за ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України (незаконна порубка, перевезення, зберігання та збут лісу). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Організатору та чотирьом спільникам інкримінують ще й вчинення злочинів у складі організованої злочинної групи за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

