Поліцейська Служби освітньої безпеки виявила у школярки заборонену речовину

За цим фактом дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють, де неповнолітня взяла психотроп і з якою метою його зберігала.

Подія трапилася в одній зі шкіл Тернополя. Інспекторка Служби освітньої безпеки отримала інформацію про те, що одна з учениць навчального закладу ймовірно зберігає заборонені речовини.

Під час перевірки поліцейська виявила у 15-річної дівчини поліетиленовий пакет із порошкоподібною речовиною, схожою на психотропну. Слідчо-оперативна група вилучила речові докази, які відправлені на відповідні експертні дослідження.

Дізнавачі поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 309 (Незаконне зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи строком до двох років, або пробаційний нагляд строком до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.

Нагадаємо, що інспектори Служби освітньої безпеки несуть службу у навчальних закладах області з 1 вересня 2024 року. Їхня основна мета — створення безпечного середовища для дітей. Поліцейські забезпечують правопорядок у школах, патрулюють територію, запобігають правопорушенням, а також контролюють пропускний режим, щоб запобігти проникненню сторонніх осіб і потраплянню небезпечних та предметів на територію навчальних закладів.