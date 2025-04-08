На Тернопільщині поліцейські виявили тіло безвісти зниклого пенсіонера

6 квітня до працівників відділення поліції №1 (м. Ланівці) звернулися родичі 77-річного мешканця селища Вишнівець. Вони повідомили, що 5 квітня чоловік вирушив на риболовлю, однак не повернувся додому.

До пошуків негайно був залучений особовий склад правоохоронців та співробітників ДСНС. У результаті розшукових заходів тіло зниклого виявили на ставку в селі Федьківці Кременецького району.

Слідчо-оперативна група поліції, яка виїжджала на місце події, не виявила ознак насильницької смерті.

Слідчі поліції за цим фактом розпочали кримінальне провадження відповідно до ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «безвісти відсутній». Причину смерті встановить судово-медична експертиза.