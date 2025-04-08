На Чортківщині нетверезий водій спричинив аварію: слідчі поліції його затримали

Двоє жителів Чортківського району потрапили до травматологічного відділення в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Аварія трапилася 7 квітня близько 19:00 на трасі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Бересток.

Про травмованих на спецлінію поліції повідомили лікарі швидкої. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Заліщицького відділення поліції. За попередньою інформацією, 36-річний чоловік, керуючи автомобілем Ford Focus, не впорався з керуванням та з’їхав на узбіччя. Як наслідок – він та його пасажир отримали травми.

Газоаналізатор показав, що водій сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння. Його та пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізували. Кермувальника затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Триває слідство.