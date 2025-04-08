Майже пів мільйона гривень привласнила рідна сестра

Братові гроші жінка витрачала переважно на власні потреби та потреби своїх дорослих дітей. А ще, коли відвідувала важко пораненого брата в Києві у госпіталі, то їхала туди з Ланівців за його кошти на таксі.

До співробітників відділення поліції №1 міста Ланівці звернувся військовослужбовець із заявою про шахрайство. Зі слів чоловіка, після отриманого важкого поранення побратими передали його речі рідній сестрі. Серед них – особисті документи та банківська картка. Разом з бойовими та виплатами, отриманими за поранення, на банківському гаманці чоловіка було майже пів мільйона гривень. Довіряючи родичці, військовослужбовець повідомив їй пін-код та попросив знімати гроші і відкладати йому на протез. Коли ж справа дійшла до повернення – сестра заявила, що коштів немає.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 58-річна зловмисниця за кошти пораненого брата тричі на таксі їздила до столиці провідувати його в госпіталі. На оплату послуг не скупилася – за одну поїздку платила по десять тисяч гривень. Ще частину грошей, запевняє, віддала братові, але це навіть не десята частина того, що привласнила.

Слідчі оголосили зловмисниці підозру за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.