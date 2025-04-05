Податкові надходження від платників Тернопільщини перевищили 4,7 млрд гривень

За перший квартал цього року платники податків Тернопільської області спрямували до Зведеного бюджету України 4 млрд 752,7 млн гривень. Як зазначила в.о. начальника Головного управління ДПС у Тернопільській області Ольга Ліщинська, надходження зросли на більш як 1,1 млрд грн (+30,9%) порівняно з аналогічним періодом минулого року.

До державного бюджету надійшло більш як 2,6 млрд грн, з яких найбільші суми забезпечили:

податок на додану вартість – 884,9 млн грн;

податок на доходи фізичних осіб – 782,2 млн грн;

військовий збір – 469,3 млн грн;

податок на прибуток – 410,3 млн гривень.

Місцеві бюджети області отримали майже 2,1 млрд грн, що на 224,1 млн грн більше, ніж у січні-березні минулого року.

«Забезпечення стабільного наповнення бюджетів – в пріоритеті роботи податкової служби. Високі показники надходжень до бюджетів свідчать про відповідальність платників податків та плідну співпрацю податкової служби області з бізнесом. Щиро дякую платникам за своєчасну сплату податків та внесок у фінансову підтримку держави», – підсумувала Ольга Ліщинська.