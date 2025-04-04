З приватного будинку викрала гаманець: оперативники поліції Тернопільщини встановили особу зловмисниці

Правоохоронці закликають громадян не залишати двері будинку відчиненими, навіть якщо ви виходите лише на хвилину. Також не зберігайте PIN-коди разом із банківськими картками – це значно полегшує роботу злодіям. Ваша уважність – запорука безпеки вашого майна!

До відділення поліції №1 (м. Тернопіль) звернувся 36-річний житель селища Велика Березовиця із повідомленням про крадіжку з його помешкання. За словами заявника, з будинку зник гаманець, у якому зберігалися кілька сотень гривень та банківська картка.

В ході оперативно-розшукових заходів співробітники кримінальної поліції встановили особу, причетну до злочину. Нею виявилася 33-річна уродженка Закарпатської області, яка вже неодноразово потрапляла в зору правоохоронців за вчинення аналогічних злочинів. Цього разу вона проникла на територію приватного господарства, скориставшись тим, що вхідні двері будинку були незачинені.

Потрапивши всередину, зловмисниця знайшла гаманець і привласнила його. Окрім готівки, в ньому була банківська картка з зазначеним PIN-кодом. Це дозволило їй зняти з рахунку понад 15 000 гривень.

За даним фактом слідчі поліції розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 4 ст. 185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення фігурантці про підозру. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі.