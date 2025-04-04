Винуватця ДТП у м. Тернополі, у якому загинули 2 людей, засуджено до 8 років 6 місяців позбавлення волі

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Тернопільський міськрайонний суд призначив покарання – 8 років 6 місяців позбавлення волі винуватцю аварії, у якій загинули 2 пасажирів з його авто, а ще одна отримала тяжкі тілесні ушкодження (ч. 3 ст. 286 КК України).

Прокурори довели у суді, що 21 липня 2024 року близько 15 год. 30 хв., водій автомобіля ВАЗ 2115 з трьома пасажирами в салоні, рухався по вул. Степана Будного, у м. Тернополі, у напрямку від вул. Микулинецька до вул. Митрополита Шептицького й спричинив ДТП.

Наближаючись до території АЗС «WOG», водій автомобіля ВАЗ 2115, їдучи з перевищенням швидкості в умовах дощової погоди — втратив контроль над керуванням автомобіля допустивши його занос.

Внаслідок цього водій автомобіля ВАЗ 2115 виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з транспортним засобом Alfa Romeo, який зупинився на дозволений сигнал світлофора. Від удару даний автомобіль зачепив ще одну автівку марки Volkswagen Passat. Врешті водій «влетів» у транспортний засіб Тoyota Camry, що рухався у напрямку вулиці Микулинецької.

Внаслідок ДТП загинули двоє пасажирів автомобіля ВАЗ 2115, ще одну пасажирку цього транспортного засобу з важкими травмами госпіталізували до медичного закладу.

Суд визнав винуватим водія у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 286 КК України, та призначив йому покарання у виді 8 з половиною років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Вирок суду ще не вступив у законну силу.