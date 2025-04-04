У Тернополі стартував Всеукраїнський музичний конкурс екологічних композицій

У Тернополі започаткували відкритий дистанційний Всеукраїнській конкурс музичних композицій на екологічну тематику «ЕcoTuner».

До участі запрошують всіх охочих: професіоналів, любителів і початківців! Прийом заявок – до 15 квітня.

Мета конкурсу- привернути увагу до проблеми гармонійного співіснування людини у навколишньому середовищі; стимулювати створення тематичних творів для їх популяризації; виявити обдарованих авторів і виконавців.

На конкурс приймаються вже оприлюднені чи нові музичні твори, незалежно від жанру. Переможець отримає 10 000 грн.

Реєстрація обов’язкова за цим посиланням: https://forms.gle/q3piRLFfdGtDuqGE6

Конкурс проводить ГО «Інститут міської культури» в рамках проєкту EcoTuner, який переміг у ІІ хвилі грантів LIVE.MX за підтримки ЄС.